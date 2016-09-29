  1. Binlerce kişinin beklediği sonuçlar açıklandı

Atılan 'cü ler ı geri verecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (), ihraç ettiği 28 bin den eylül ının yarısını geri istediği öğrenildi.

Atılan FETÖcü öğretmenler maaşı geri verecek

Habertürk't yer alan habere göre, İl Milli Eğitim Müdürlüklerini uyaran , ları 15 Ağustos'ta yatan lere ulaşılması talimatı verdi.

'nün darbe girşiminin ardından 81 ilde 37 bine yakın öğretmen açığa alınmıştı. Bu öğretmenlerden 28 bini 1 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanana KHK ile ihraç edilmişti.

MEB, geriye kalan 15 bin öğretmenin disiplin soruşturmasına devam ediyor. Öğretmenler açığa alındıkları dönemde maaşların üçte ikisini alıyordu.

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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 10:11
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