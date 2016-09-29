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Amerika'da feci kaza!

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir tren raylardan çıkarak istasyona girdi. Feci kazada 3 kişinin öldüğü en az 100 yaralının olduğu bildirildi.

Amerikada katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir tren New York bölgesinde raylardan çıkarak istasyona girdi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir tren New York bölgesinde raylardan çıkarak istasyona girdi. Hoboken'de meydana gelen kazada CNBC'nin haberine göre 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısının 100'den fazla olduğu düşünülüyor.
  • 29 Eylül 2016, Perşembe 17:35
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