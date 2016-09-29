Amerika'da feci kaza!

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir tren New York bölgesinde raylardan çıkarak istasyona girdi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir tren New York bölgesinde raylardan çıkarak istasyona girdi. Hoboken'de meydana gelen kazada CNBC'nin haberine göre 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısının 100'den fazla olduğu düşünülüyor.













