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  2. Uçuran selfie!

AİRAMB ULANS

THY'nin Airbus A330 tipi uçağı, ABD'nin Boston Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yaptı. Uçak, Atlas Okyanusu üzerindeyken bir yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine kabin ekibi hemen durumu pilota bildirdi. Kaptan pilot, Dublin Havalimanı ile irtibata geçerek yaptı. Pistte hazır bekleyen sağlık ekipleri yolcuyu hastaneye kaldırdı. THY uçağı ise Atatürk Havalimanı'na gelmek için yeniden havalandı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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