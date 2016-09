FETÖ'nün darbe girişiminde, Saraçhane'de yaralanan ve tedavi gördüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan 52 yaşındaki Sarıkaya'nın umre ziyaretinde defterine yazdığı ve Kabe'yi tavaf ederken okuduğu duasının fotoğrafını AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kişisel hesabından paylaştı.

Aydın'ın, şehit Sarıkaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği dua ve Türkiye'ye yönelik duygularını yazdığı defterin fotoğrafını paylaşmasının ardından, söz konusu tweet çok sayıda beğeni aldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan şehidin eşi Zeynep Sarıkaya, Ramazan Sarıkaya'nın sömestr tatilinde umreye gittiğini anlattı.





Eşinin umredeki duygularını bir deftere yazdığını anlatan Sarıkaya, şunları söyledi:

"Dün ben de o deftere ilk kez bakarken bu duayı tesadüfen gördüm. Kendi duygu ve düşüncelerini, o zaman Kabe'de ne hissettiğini ve tavaf ederken yaptığı duayı yazmış. Yaşadığı şeyleri kaydetmeyi çok seven bir insandı. Hala elimizi sürmediğimiz birçok notu var. Dün bir cesaretle o defteri açıp okudum. Kabe'den içtenlikle yaptığı bir duaydı, demek ki Rabbim kabul etti duasını da eşim yaşadığı gibi gitti."

"TAYYİP ERDOĞAN'A YARDIM ET"

Şehit Ramazan Sarıkaya'nın defterine de yazdığı ve Kabe'yi tavaf ederken okuduğu dua şöyle:

"Memleketimizi terör belasından koru. Müslümanlar ve ülkemiz için şer düşünen odaklara fırsat verme. Onları ıslah eyle, olmayacaklar ise Kahhar isminle kahrı perişan et, yerle bir et. Silahlarını çalışmaz, evlerini harap et. Hilelerini başlarına çevir. Özellikle yabancı şer güçlere fırsat verme. Tayyip Erdoğan'a yardım et. Benim ömrümden al ona ver ki düşmanların karşısında dimdik dursun. Yahudileri ve İslam'a düşman Hristiyanları çatlatsın. Yıllardır hasret kaldığımız Müslüman lideri görsünler. Doğu'daki PKK'yı yerle bir et, kökünü kazı ki vatandaş yurduna dönsün. Müslümanlara uyanmayı, dinine sarılmayı, düşmanın karşısında dik durmayı, birlik ve beraber olmayı nasip et."