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107 kere maşallah

107 kere maşallah
Mersin'in Mut İlçesi'nde sol bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle yürüyemeyen 107 yaşındaki Havva Erdem, hastaneye kaldırıldı. Damar tıkanıklığı nedeniyle yaşlı kadına anjiyo yapıldı. Ameliyatla bacaklarındaki tıkanık damarları açılan Erdem'in sağlığına kavuştuğu açıklandı. Uzun süre çektiği ağrılar nedeniyle yürüyemeyen Havva Nine ise yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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