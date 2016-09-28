  1. 'Adil Öksüz MİT elemanı değil'

davasında karar çıktı

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ’nde 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada, 5 sanığı "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

9 yıldır süren davada karar çıktı
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'nde biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada, daha önce adli kontrol kapsamında elektronik kelepçe takılan 5 sanığı "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 12:55
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