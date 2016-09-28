Yenikapı ruhu

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 1 Ekim'deki Meclis açılışında partilerine yakışanı yapacaklarını söyledi. CHP olarak Meclis'te makamlara her zaman saygı gösterdiklerini ve bundan sonra da göstereceklerini belirten Gök, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e geldiğinde hep birlikte kendisini karşılayacaklarını belirtti. Gök, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın aynı gün akşam vereceği resepsiyona da katılacaklarını ifade etti.