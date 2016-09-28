Veliaht Prens Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud'u, 30 Eylül Cuma günü kabul edecek.
29-30 Eylül tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek Muhammed bin Nayif'in, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi de öngörülüyor.
Söz konusu ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.
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Suudiler bizimle yakınlaşınca ABD 11 Eylül ile ilişkilendirerek engellemeye çalışıyor.Moodys te aynı amacı güdüyor.Büyük Türkiye kurulacak.Reis e duaya devam...
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