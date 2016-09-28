  1. İşte MGK'da alınan kararlar!
  2. FETÖ'cülere 'Gülen' testi

Veliaht Prens Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek istan Veliaht Prensi Muhammed bin Al Suud'u kabul edecek.

Veliaht Prens Türkiyeye geliyor
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek istan Veliaht Prensi, Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Al Suud'u, 30 Eylül Cuma günü kabul edecek.

29-30 Eylül tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek Muhammed bin Nayif'in, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi de öngörülüyor.

Söz konusu ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.
Etiketler: ,
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 20:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mustafa Mustafa

Suudiler bizimle yakınlaşınca ABD 11 Eylül ile ilişkilendirerek engellemeye çalışıyor.Moodys te aynı amacı güdüyor.Büyük Türkiye kurulacak.Reis e duaya devam...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.09.2016 22:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar