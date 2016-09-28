Uyurken boğazına dişi kaçtı

Antalya Serik'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cennet Ü.'nün (80) uyurken boğazına diş protezi kaçtı. Hastaneye solunum sıkıntısı ve nefes alamama sorunuyla götürüldü. Kadın için Kulak Burun Boğaz Uzmanı Mustafa Altıntaş'a haber verildi. Hasta yakınları, aniden boğazının tıkandığını ve nedenini bilmediklerini söyledi. Op. Dr. Altıntaş, endoskopik kamerayla baktığı hastanın boğazında 3 dişli protez olduğunu gördü ve uzun bir uğraşı sonucu protezi çıkarmayı başardı.



'SANİYELERLE YARIŞTIK'

İlk kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirten Op. Dr. Altıntaş, "Müdahale ettiğimizde hasta morarmaya başladı. Saniyelerle yarıştık" dedi. Üçüncü denemede diş protezini çıkardıklarını aktaran doktor, "Hastanın nefes borusu açıldığı için rahat nefes alıp vermeye başladı. Hem biz, hem de hasta rahatladı. Protezin ucundaki kancadan dolayı zor çıktığını belirledik" diye konuştu.