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Ürperten rakamlar

ında hapis yatan A. Zeki Üçok, ’yü anlattı: 200 bin eğitimli FETÖ militanı aramızda

Ürperten rakamlar
Emekli Albay , yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gizlenen yapılanmasını araştırdı. Ancak FETÖ'nün adamları, kendisi hakkında soruşturma başlattı. ında hapis yattı. İşte FETÖ kumpaslarının mağdurlarından olan Albay Zeki Üçok'un verdiği son bilgi, darbecilerin korkunç yüzünü bir kez daha kanıtladı. Üçok, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki adresinden teröristbaşı Gülen'in adamlarının etkin olduğu yapılanmaları ve rakamları yazdı. Üçok, "18 bin 843 askeri öğrenci, 4 bin 600 subay, astsubay, 38 bin 744 polis, 90 bin özel güvenlik görevlisi, 48 bin öğretmen... 200 bin eğitimli FETÖ militanı aramızda" diye yazdı. Bu rakamlar kanlı terör örgütü FETÖ dehşetiyle ilgili verileri bir kez daha ortaya çıkardı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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