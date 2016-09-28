Ürperten rakamlar

Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gizlenen FETÖ yapılanmasını araştırdı. Ancak FETÖ'nün adamları, kendisi hakkında soruşturma başlattı. Balyozkumpasında hapis yattı. İşte FETÖ kumpaslarının mağdurlarından olan Albay Zeki Üçok'un verdiği son bilgi, darbecilerin korkunç yüzünü bir kez daha kanıtladı. Üçok, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki adresinden teröristbaşı Gülen'in adamlarının etkin olduğu yapılanmaları ve rakamları yazdı. Üçok, "18 bin 843 askeri öğrenci, 4 bin 600 subay, astsubay, 38 bin 744 polis, 90 bin özel güvenlik görevlisi, 48 bin öğretmen... 200 bin eğitimli FETÖ militanı aramızda" diye yazdı. Bu rakamlar kanlı terör örgütü FETÖ dehşetiyle ilgili verileri bir kez daha ortaya çıkardı.
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