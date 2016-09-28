Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca dün 19.02-20.22 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Jetler bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan, aralarında barınak, sığınak ve malzeme deposunun bulunduğu 10 hedefi imha etti.
Harekatın ardından uçakların üslerine emniyetle döndüğü belirtildi.
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