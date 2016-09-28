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'dan sınır ötesi hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait, aralarında sığınak ve malzeme deposunun de bulunduğu 10 hedef imha edildi.

TSK açıkladı! O hedefler yerle bir edildi

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca dün 19.02-20.22 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Jetler bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan, aralarında barınak, sığınak ve malzeme deposunun bulunduğu 10 hedefi imha etti.

Harekatın ardından uçakların üslerine emniyetle döndüğü belirtildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 10:43
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