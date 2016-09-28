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82 hedefine bomba yağdırdı

, Fırat Kalkanı Harekatı 36. gün bilgilendirmesi yaptı

TSK 82 DAEŞ hedefine bomba yağdırdı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen 82 terör örgütü hedefine, ateş destek unsurlarınca 346 adet FIRTINA atışı yapıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında muhalifler tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai doğusundaki El Eyyubiyah meskun mahallinde tekrar kontrol sağlandı. DAEŞ, düzenlediği yoğun saldırı sonucu, Rai'nin güneybatısındaki Tall Ar meskun mahallini tekrar ele geçirdi.

ÜÇ HEDEFE 4 BOMBA
Harekat kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından Uvayşiyah'ta iki ve İhtimalat'ta bir olmak üzere toplam üç hedefe dört bomba atılarak, komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan iki binada bulunan DAEŞ unsurları etkisiz hale getirildi ve bir cephanelik imha edildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 20:08
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