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Terör örgütüne ağır darbe: Yerle bir edildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, ’ta bulunan Gara bölgesi ile Hakkari Buzuldağı bölgesindeki terör hedeflerini vurdu.

Terör örgütüne ağır darbe: Yerle bir edildi!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2016 tarihinde 12.00-12.10 saatleri arasında Gara bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin barınma alanı ateş altına alınarak imha edildi.

8 HEDEF İMHA EDİLDİ
28 Eylül 2016 tarihinde 13.15-13.40 saatleri arasında Hakkari/Buzuldağı bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen barınma alanı, gözetleme yeri, Doçka mevzii ve sığınaktan oluşan 8 hedef ateş altına alınarak imha edildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 18:12
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