TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2016 tarihinde 12.00-12.10 saatleri arasında Kuzey IrakGara bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin barınma alanı ateş altına alınarak imha edildi.
8 HEDEF İMHA EDİLDİ
28 Eylül 2016 tarihinde 13.15-13.40 saatleri arasında Hakkari/Buzuldağı bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen barınma alanı, gözetleme yeri, Doçka mevzii ve sığınaktan oluşan 8 hedef ateş altına alınarak imha edildi.
Terör örgütüne ağır darbe: Yerle bir edildi!
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Kuzey Irak’ta bulunan Gara bölgesi ile Hakkari Buzuldağı bölgesindeki terör hedeflerini vurdu.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2016 tarihinde 12.00-12.10 saatleri arasında Kuzey IrakGara bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin barınma alanı ateş altına alınarak imha edildi.
Etiketler: PKK , operasyon , Kuzey Irak
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