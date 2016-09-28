Tam yol ileri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırtına Kalkanı Harekatı'na dün de tam gaz devam etti. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), askerimizin ateş desteğinde ilerleyişini genişletti. Mehmetçik, Kirpilerle Kilis'in Yavuzlu Köyü'nün sınır hattından Suriye'ye girdi. Ancak terör örgütü DAEŞ'indrone'la saldırısı sonucuyaralanan 3 askerimizhastaneye kaldırıldı. Hainlerin inleri topçu atışlarıyla yerlebir edildi.
Mehmetçik mayına dayanıklı Kirpilerle Yavuzlu Köyü sınırından Suriye'ye giriş yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.