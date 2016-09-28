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Tam yol ileri

Tam yol ileri
Türk Silahlı Kuvvetleri, 'na dün de tam gaz devam etti. Özgür Ordusu (ÖSO), askerimizin ateş desteğinde ilerleyişini genişletti. Mehmetçik, Kirpilerle Kilis'in Yavuzlu Köyü'nün sınır hattından Suriye'ye girdi. Ancak terör örgütü DAEŞ'in drone'la saldırısı sonucu yaralanan 3 askerimiz hastaneye kaldırıldı. Hainlerin inleri topçu atışlarıyla yerlebir edildi.

Mehmetçik mayına dayanıklı Kirpilerle Yavuzlu Köyü sınırından Suriye'ye giriş yaptı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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