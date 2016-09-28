Sığınmaevinde komaya soktular

Kadınsığınmaevinde kalan 2 yaşındaki Derya, komaya girdi. Anne Ö.D. ölümkalım savaşı veren kızının boynundaki morluklardan şüphelendi. Bebeğinin boğularak öldürülmek istendiğini iddia etti. Bunun üzerine savcılık harekete geçti
Kadın sığınmaevinde skandal patlak verdi. Burada barınan 2 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmek istendiği iddia edildi. Tüyler ürperten olay, geçtiğimiz Nisan ayında Artvin'in Hopa İlçesi'nden geldi. Eşinden ayrılan Ö.D., 2 yaşındaki kızı Derya ile birlikte Kadın Sığınmaevi'ne yerleşti. Genç kadın, olay günü kızını bir arkadaşına bırakarak İlçe Milli Eğitim Merkezi'nce verilen kursa gitti. Burada sığınmaevinde kalbi duran kızının hastaneye kaldırıldığı haberini alan anne, panikledi. Ambulans beklenmeksizin devlet hastanesine götürülen yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Derya, önce Trabzon'a, buradan da Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi. Yoğunbakıma alınan bebeğin uzunsüre oksijensiz kaldığı içinbeyninde hasar oluştuğubelirlendi. 40 gün hastanede tedavi gören Derya, daha sonra Trabzon'a bir dönem koruyucu ailesi olan Derya Topal'ın evine getirildi. Adeta yoğun bakım ünitesini andıran odasında yaşam mücadelesi veren küçük kızın yatağa mahkum olduğu bildirildi. Anne Ö.D. ise olay günü hastaneye götürülen kızının boynundaki morluklara ve kafasındaki yaraya dikkat çekti.
'SUÇLULAR BULUNSUN'
Anne Ö.D., görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, sığınma evinde kalan bir kadının, sırf kıskandığı için odaya kilitlediği kızını darp edip, boğmaya çalıştığını iddia etti. Hastaneden ve sığınma evinden ise darp iddialarına ilişkin açıklama gelmedi. Annenin darp iddiaları üzerine Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Koruyucu anne Topal ise Derya bebeğin başına gelenlerin ortaya çıkartılması ve suçluların bulunması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi ve ekledi: "Çocuğun başının arkasında büyük bir yara var. Sapa sağlam girdiği yerde bu çocuğa ne oldu? Bunlar araştırılsın. Olay şu an savcılıkta. Ne kadar tehdit de edilsek bu olayın peşini bırakmayacağız."
* Anne Ö.D., sığınmaevinde fenalaşarak komaya giren kızının darp edilmiş veya yastıkla boğulmak istenmiş olabileceğini söyledi. Bu işin peşini bırakmayacağını belirtti.
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