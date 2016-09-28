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ocağı

Türkiye dün 10 kahramanına ağladı. Mardin’de şehadete ulaşan ’nın Konya’daki baba ocağı ise görenleri duygulandırdı. Tek göz odadan oluşan şehidin evi boydan boya Türk bayrağına boyandı...

Şehit ocağı
PKK'nın kalleş ları sonucu olan 10 imiz dün son yolculuklarına uğurlandı. Şırnak'ta şehit olan 6 askerden 5'i memleketlerinde vatan toprağına bırakıldı. Astsubay Yunus Çiçek (22) Afyonkarahisar'da, Uzman Çavuş Mehmet Alda (23) Kayseri'de, Uzman Çavuş Süleyman Güneri (23) Aydın'da, Uzman Onbaşı Burak Perçin (23) Samsun'da, Uzman Çavuş Hüseyin Tosun (24) ise İstanbul Beykoz'da toprağa verildi. Uzman Çavuş 'in (26) ise bugün son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi. Mardin Derik'teki kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimiz de memleketlerinde cennete uğurlandı. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaşı Çorum'da, Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız ile Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alpaslan, Adana'da vatan toprağına bırakıldı.

Şehit Uzman Çavuş ise Konya'da toprağa verildi. Şehitten geriye ise Ay-Yıldızlı bayrağa boyadığı evi kaldı. Şehidin kız kardeşi Nazik Kaya "Ağlayıp hainleri sevindirmeyeceğiz" diyerek ne lanet yağdırdı. Öte yandan Mardin Derik'te dün yaralanan köy korucusu Nurettin Dinç, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Şeh it Enes Kaya, Konya'da tek göz odadan oluşan bu evde dünyaya gelmişti.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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