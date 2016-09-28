Şehit ocağı

PKK'nın kalleş saldırıları sonucu şehit olan 10 askerimiz dün son yolculuklarına uğurlandı. Şırnak'ta şehit olan 6 askerden 5'i memleketlerinde vatan toprağına bırakıldı. Astsubay Yunus Çiçek(22) Afyonkarahisar'da, Uzman Çavuş MehmetAlda (23) Kayseri'de, Uzman Çavuş SüleymanGüneri (23) Aydın'da, Uzman OnbaşıBurak Perçin (23) Samsun'da, Uzman ÇavuşHüseyin Tosun (24) ise İstanbul Beykoz'datoprağa verildi. Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in (26) ise bugün son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi. Mardin Derik'teki kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimiz de memleketlerinde cennete uğurlandı. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaşı Çorum'da, Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız ile Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alpaslan, Adana'da vatan toprağına bırakıldı.
Şehit Uzman Çavuş Enes Kaya ise Konya'da toprağa verildi. Şehitten geriye ise Ay-Yıldızlı bayrağa boyadığı evi kaldı. Şehidin kız kardeşi Nazik Kaya "Ağlayıp hainleri sevindirmeyeceğiz" diyerek terör örgütüne lanet yağdırdı. Öte yandan MardinDerik'te dün yaralanan köy korucusu NurettinDinç, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Şeh it Enes Kaya, Konya'da tek göz odadan oluşan bu evde dünyaya gelmişti.
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