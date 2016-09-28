Sapık dile geldi

Kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da gerçekleşen olayda, E.O. adlı kadınevine gitmek için Esenyurt CumhuriyetMeydanı'ndaki geçidi kullandığı sırada cinsel saldırısına uğradığıM.O.'nun dilini kopardı."Merdivenleri çıkarken arkadanbiri yüzümü kapatarak beniöpmeye çalıştı ve duvara yasladı" diyen E.O., yaşadıklarını şöyle anlattı:
'KORKUYLA ISIRDIM'
"Beni dudağımdan öpmeye kalktı. Dişçiden çıktığım için ağzım uyuşmuştu. Bir anlık korkuyla ısırdım. Dilinin bir kısmı ağzımdakaldı. Yere oturarak dilini yere tükürdüm, ancak buna rağmen şahıs tacizini sürdürdü. Kısa süre sonra muhtemelen dilinin acısı ile kaçmaya başladı." Olay yerine gelen polisler kan örneklerini ve dil parçasını aldı. Saldırganı tespit etti. Yakalanan M.O., olayı doğrulayıp genç kadını sevgilisi sandığını söyledi. E.O.'nun avukatı ise, saldırganın ailesinin olayın kapanması için 20 bin lira teklif ettiğini belirterek, tepki gösterdi.
Yakalanan M.O., "Ayakkabımı bağlarken önümden geçen kadını sevgilim sandım. Ona sürpriz yapmak istemiştim" diyerek kendini savundu.
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