  1. Canlı mucize!

e geldi

İstanbul’da E.O. adlı kadın, evine giderken alt geçitte saldırıya uğradı. Kendisine sarılıp öpmek isteyen sapığın ini kopardı..

Sapık dile geldi
Kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da gerçekleşen olayda, E.O. adlı kadınevine gitmek için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçidi kullandığı sırada cinsel saldırısına uğradığı M.O.'nun dilini kopardı. "Merdivenleri çıkarken arkadan biri yüzümü kapatarak beni öpmeye çalıştı ve duvara yasladı" diyen E.O., yaşadıklarını şöyle anlattı:

'KORKUYLA ISIRDIM'
"Beni dudağımdan öpmeye kalktı. Dişçiden çıktığım için ağzım uyuşmuştu. Bir anlık korkuyla ısırdım. Dilinin bir kısmı ağzımda kaldı. Yere oturarak ini yere tükürdüm, ancak buna rağmen şahıs tacizini sürdürdü. Kısa süre sonra muhtemelen dilinin acısı ile kaçmaya başladı." Olay yerine gelen polisler kan örneklerini ve dil parçasını aldı. Saldırganı tespit etti. Yakalanan M.O., olayı doğrulayıp genç kadını sevgilisi sandığını söyledi. E.O.'nun avukatı ise, saldırganın ailesinin olayın kapanması için 20 bin lira teklif ettiğini belirterek, tepki gösterdi.

Yakalanan M.O., "Ayakkabımı bağlarken önümden geçen kadını sevgilim sandım. Ona sürpriz yapmak istemiştim" diyerek kendini savundu.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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