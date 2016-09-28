  1. Babarazzi!
  2. Para kurbanı

Reklam soruşturması

Reklam soruşturması
Seri katil 'in eski ı 'na kötü haber geldi! İki arkadaşıyla, ev sahibini öldüren Atalay Filiz 12 Haziran'da İzmir'de yakalandı. Filiz'e İstanbul Barosu tarafından zorunlu müdafi olarak Avukat Vildan Yirmibeşoğlu atandı. Filiz hakkında 'Gözlemlediğim kadarıyla çok zeki biri. Yalanlarıyla insanları kandırmayı başarabiliyor' şeklinde beyanları basında yer aldı. Avukatın gündeme gelmesinden rahatsız meslektaşları 'reklam yasağı ihlâli' iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayetleri dikkate alan Baro, Yirmibeşoğlu hakkında soruşturma başlattı. İnceleme sonunda Yirmibeşoğlu'nun para cezası veya baro kaydının silinmesine kadar cezalar alabileceği belirtildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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