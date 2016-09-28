Reklam soruşturması

Seri katil Atalay Filiz'in eski avukatı Vildan Yirmibeşoğlu'na kötü haber geldi! İki arkadaşıyla, ev sahibini öldüren Atalay Filiz 12 Haziran'da İzmir'de yakalandı. Filiz'e İstanbul Barosu tarafından zorunlu müdafi olarak Avukat Vildan Yirmibeşoğlu atandı. Filiz hakkında 'Gözlemlediğim kadarıyla çokzeki biri. Yalanlarıyla insanlarıkandırmayı başarabiliyor' şeklinde beyanları basında yer aldı. Avukatın gündeme gelmesinden rahatsız meslektaşları 'reklamyasağı ihlâli' iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayetleri dikkate alan Baro, Yirmibeşoğlu hakkında soruşturma başlattı. İnceleme sonunda Yirmibeşoğlu'nun para cezası veya baro kaydının silinmesine kadar cezalar alabileceği belirtildi.
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