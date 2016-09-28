Putin Türkiye'ye geliyor

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki iş adamlarından oluşan bir heyet Moskova'da Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Likhachev ile görüştü.

Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Söz konusu ziyarette Türk Akımı gibi öncü projelerin yanı sıra, bazı Türk iş adamlarına uygulanan kısıtlamaların da kaldırılması konusunun ele alınmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin hızlı bir şekilde tekrar eski haline dönmesini arzu ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Rus sanayicileri ve girişimcileri ile iyi ilişkiler kurduklarını ve bu ilişkileri daha da ileri bir boyuta taşımak istediklerini belirtti.

Rusya'nın, Türk vatandaşlarına yönelik yürürlüğe koyduğu vize uygulamasının Türk iş adamları açısından problem oluşturduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, özellikle iki ülke arasında sürekli seyahat eden iş adamlarına yönelik vize serbestisinin sağlanmasını umduklarını kaydetti.

Öte yandan, Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

Moskova'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Hisarcıklıoğlu'nun, Putin'in Ekim ayında Türkiye'ye gidebileceği yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Bu ihtimali dışlamıyoruz. Tüm hazırlıklar tamamlandığında gerekli açıklamayı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Putin, Türkiye'ye son olarak, 2015 yılı Kasım ayında G20 zirvesine katılmak üzere gelmişti.