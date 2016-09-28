Para kurbanı

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde ölü halde bulunan Fas uyruklu Asma Bouchane'nin (33) katili yakalandı. Ekipler, katilin dönerci ustası olan Suriyeli Amman B. olduğunu belirledi. Şüphelinin Suriye'ye geçmek için İstanbul'dan bindiği otobüsü İzmit'te durduruldu. Zanlıyı gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden şahıs, "Talimhane'de bir eğlence mekanında tanıştık. Birlikte olmak için para karşılığında anlaştık. 300 lira yerine 100 TL verince bıçak çekti. Kendimi korumaya çalıştım" dedi. Öte yandan öldürülen kadının gasp edilen cep telefonunu şüphelinin üzerinde çıktı.
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