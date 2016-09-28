Öldüren diyet!

Iğdır'da taksici Taner A.'nın kullandığı araç, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Korkunçkazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Turhan Önal (48), yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık bir saat trafiğe kapanırken, sürücü Taner A.'nın ifadesi polisi bile şaşırttı. Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü, "Zayıflamak içindiyet yapıyorum. Birden gözlerim karardı.Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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