  1. Kırık not
  2. Doktor vahşet

Öldüren diyet!

Öldüren diyet!
Iğdır'da taksici Taner A.'nın kullandığı araç, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Korkunç kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Turhan Önal (48), yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. nedeniyle yol yaklaşık bir saat trafiğe kapanırken, sürücü Taner A.'nın ifadesi polisi bile şaşırttı. Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü, "Zayıflamak için diyet yapıyorum. Birden gözlerim karardı. Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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