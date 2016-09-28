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Müzesini kurmuşlar!

Müzesini kurmuşlar!
GazianteP'teki FETÖ soruşturmasını yürüten ekipler, akıllara durgunluk veren bir olayla karşılaştı. Örgüt üyeleri, teröristbaşı Gülen'in farklı yerlerden eşyalarını topladı. Ardından bu eşyalarla şahsi müzeler açtı.

MEHMET BONCUK
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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