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Molozdan ceset çıktı

Molozdan ceset çıktı
İstanbul'da dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. 'deki bir inşaattan aldığı molozları Kâğıthane'deki Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan moloz döküm alanına döken kamyon şoförü molozların içinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler söz konusu alanı güvenlik kordonuna aldı. Yapılan incelemede cesedin molozların geldiği inşaat şirketinde çalışan Veysel Karani Keleşoğlu'na (21) ait olduğunu belirledi. Kesin ölüm sonucu için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, inşaat işçisinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde dururken soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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