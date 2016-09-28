MİT’te büyük temizlik

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT), 15 Temmuz sonrasında açığa alınan personellerden 100'ünün soruşturması tamamlandı. 100 kişiden 87'si,667 sayılı Kanun HükmündeKararname gereği kamugörevinden uzaklaştırıldı. Memuriyetten çıkarılan 87 kişinin başka bir devlet kurumunda çalışamayacakları açıklandı. İhraç edilen 87 kişinin 52'si hakkındaki sorgulama sonuçları ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa gönderilerek bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Açığa alınan 41 personelhakkındaki soruşturmanında yakında tamamlanacağıbildirildi. Öte yandan MİT'te devam eden soruşturmalara bağlı olarak, FETÖ'cü yapıyla ilişkili olduğu tespit edilen 141 kişi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınmıştı. Daha önce savcılığa yapılan suç duyuruları sonucu bazı MİT personeli, FETÖ bağlantıları gerekçesiyle tutuklanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.