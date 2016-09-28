MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen eylül ayı olağan toplantısı, saat 14.55'de başladı.

Toplantıya Süleyman Soylu İçişleri Bakan; Orgeneral Yaşar Güler de Jandarma Genel Komutanı sıfatıyla ilk kez katılıyor.

MGK'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, Fırat Kalkanı Harekatı ile diğer iç ve dış güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.