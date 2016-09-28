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, başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen eylül ayı olağan toplantısı, saat 14.55'de başladı.

Toplantıya Süleyman Soylu İçişleri Bakan; Orgeneral Yaşar Güler de Jandarma Genel Komutanı sıfatıyla ilk kez katılıyor.

MGK'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, Fırat Kalkanı Harekatı ile diğer iç ve dış güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 15:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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misafir misafir

Salonun ortasında duran tabut ve üzerindeki piramit ne anlama geliyor?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.09.2016 16:42
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