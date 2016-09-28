Kanlı baskın

Erkek şiddeti, bir kadının canını aldı! Korkunç olay, AntalyaSerik'te yaşandı. Şahin Karakaya(20), gönlünü KadriyePolat'a (17) kaptırdı. İddialara göre, sevdiği kızın kendisine verilmemesine sinirlenen Karakaya dehşet saçtı. Öfkeli genç, dünsabaha karşı Mehmet Polat(57), eşi Nesrin Polat (52) vekızları Kadriye Polat'ın oturduğuevi tabancayla bastı. "Hepiniz öleceksiniz" dedikten sonra etrafa ateş açtı. Başına kurşun isabet eden Kadriye Polat, olay yerinde yaşamını yitirirken Polat çifti de başlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Zanlı, kısa süre sonra birlikte kaçtığı Şahin Çoban ile birlikte yakalandı. Sorguya alınan zanlılardan Şahin Karakaya, öldürdüğü Kadriye Polat'ı sevdiğini ancak ailenin buna karşı çıkarak evlenmelerine izin vermediğini anlattı.
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