  1. Doktor vahşet
  2. Sığınmaevinde komaya soktular

Kanlı baskın

, sevdiği kızı kendisine vermeyen ailenin evini bastı. Etrafa kurşun yağdırdı. Aşık olduğu ’ı öldürüp anne ve babasını da yaraladı

Kanlı baskın
Erkek i, bir kadının canını aldı! Korkunç olay, 'te yaşandı. Şahin Karakaya (20), gönlünü Kadriye Polat'a (17) kaptırdı. İddialara göre, sevdiği kızın kendisine verilmemesine sinirlenen Karakaya dehşet saçtı. Öfkeli genç, dün sabaha karşı Mehmet Polat (57), eşi Nesrin Polat (52) ve kızları Kadriye Polat'ın oturduğu evi tabancayla bastı. "Hepiniz öleceksiniz" dedikten sonra etrafa ateş açtı. Başına kurşun isabet eden , olay yerinde yaşamını yitirirken Polat çifti de başlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Zanlı, kısa süre sonra birlikte kaçtığı Şahin Çoban ile birlikte yakalandı. Sorguya alınan zanlılardan , öldürdüğü Kadriye Polat'ı sevdiğini ancak ailenin buna karşı çıkarak evlenmelerine izin vermediğini anlattı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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