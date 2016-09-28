Kalfatlı Boris Johnson

(Johnson, "Çankırılı mısınız?" sorusuna "Kalfat" diye cevap verdi. Kalfat, Çankırı'nın Orta İlçesi'ne bağlı bir köy) Ali Kemal'in babası Balkapanı'nda tüccar Çankırılı Hacı Ahmet Efendi'ydi. Kalfat köyünde doğup, küçük yaşta İstanbul'a gelen Ahmet Efendi aynı zamanda Balkapanı Esnafı Kethüdası'ydı. Çerkes asıllı annesi, Maliye Nazırı Nazif Paşa'nın oğlu Refi Molla'nın kölesiyken babası tarafından satın alınmıştı. Ali Kemal'in asıl adı Ali Rıza'ydı. Kendi anlatımına göre Mülkiye'de okurken sınıfta çok sayıda Ali Rıza vardı ve hepsi de tembeldi. Onlardan kendisini ayırmak için Ali Kemal adını kullanmaya başladı. Boris Johnson, Kurtuluş Savaşı'na karşı yazılarıyla tanınan ve Milli Mücadele sonunda tutuklanan ve İzmit'te linç edilen gazeteci Ali Kemal'in torununun çocuğudur. Ali Kemal, Sultan Abdülhamid tarafından sürgün edildiği dönemde İsviçre'de tanıştığı İngiliz Winifred Brun'la evlenir. Mısır'da yaşamaya başlarlar. Bu evlilikten üç çocukları olur: Baydur, Selma ve Osman.
AİLESİ DİPLOMAT
1908'de İstanbul'a ailesiyle dönen Ali Kemal, Bebek'te otururken bu kez İttihatçılar tarafından sürgüne gönderilmiştir. Eşi Winifred'in 1909'daki ölümü sonrası hayatta olan çocukları Selma ve Osman'ı İngiltere'deki anneannelerine bırakarak tekrar Türkiye'ye dönmüş ve burada yeni bir evlilik yapmıştır. Bu evlilikten doğan çocuğu Zeki Kuneralp uzun yıllar diplomat olarak görev yapmıştır. Boris Johnson, Ali Kemal'in oğlu Osman Wilfred Kemal Johnson'un (1907-1992)'nin torunudur. Osman Wilfred Johnson'un, Irene Williams (1907-1987) ile yaptığı evlilikten doğan Stanley Johnson (1940)'un Charlette John Walls'tan olan oğlu da Boris Johnson'dır.
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