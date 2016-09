Kahraman: TBMM'deki cami yıkılmayacak

Kahraman, Meclis'in bombalamadan sonra tadilat gören bölümleri ile yıkım çalışması devam eden eski halkla ilişkiler binalarında incelemelerde bulundu. İsmail Kahraman 'a incelemelerinde, TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu eşlik etti. Yetkililer, çalışmalar hakkında Kahraman'a bilgi verdi.TBMM Başkanı Kahraman, incelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı."FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis de bombalandı ve ardından tadilat çalışmaları başladı. Eski halkla ilişkiler binaları olan A ve B bloklar yıkılmaya başlandı. Çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine Kahraman, Meclis'teki inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.İsmail Kahraman, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin, "Milletin Meclisini millet yapar" kampanyası çerçevesinde, bombalamadan zarar gören yerlerin yapımını üstlendiğini bildirdi. Kahraman, "Gideri, yapımı, her şeyi ona ait." dedi.İsmail Kahraman, Meclis'in bombalanmasından sonra, eski halkla ilişkiler binalarında yapılan incelemede, depreme karşı güçlendirilse dahi blokların güvenli olmayacağı anlaşıldığından ve ortaya çıkan sığınak ihtiyacı da göz önünde bulundurularak, bu blokların yıkılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Kahraman, şöyle devam etti:"15 Temmuz gecesi bombalamadan sonra, sığınak var zannedilerek aşağı inildi, ancak sığınak olmadığı ortaya çıktı. Orada; jeneratör, su deposu, sağlık odası gibi birimlerin olması gerekirken, bunların olmadığı ortaya çıktı. Koca bir sığınakta bir tek tuvalet var. Bu nedenle mutlak bir sığınak ihtiyacımız var. Sığınak illa darbe için olmaz, sel olur, deprem olur, nükleer bir saldırı olur, benzeri bir afet olur ve aşağı inilir."TBMM Başkanı Kahraman, yıkılan eski halkla ilişkiler binalarının yerine TBMM Ana Binasına uyumlu yeni bina yapılacağını, caminin ise kalacağını, yıkılmayacağını söyledi.A ve B blokların 4 katlı ve kat yüksekliklerinin 2,75 olduğunu anlatan Kahraman, "Üst yükseklik değişmesin diye aradan bir kat çıkacak; yeni bina 3 kat yapılacak ve kat yükseklikleri 3,20'ye çıkmış olacak. Çünkü, yapılacak yeni binanın TBMM Ana Bina ile bütünlük arzetmesi lazım." diye konuştu.İsmail Kahraman, yeni binada komisyon ve toplantı salonları olacağını, böylece Ana Binadaki tıkanıklığın giderileceğine, daha ferah olacağına dikkati çekerek, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnşaat Malzemeleri İmalatçıları Derneği de katkıda bulunacaklar, onların katkısı 30 milyon TL. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin katkısı ise şu an için 50 milyon TL'dir. Bu rakamlar, ihtiyaç olduğu zaman artacaktır. Güzel bir eser ortaya çıkacak." değerlendirmesini yaptı.Yeni binada, sivil savunmanın bugünün şartlarına uygun sığınak da yapacaklarını ve böylece çok büyük bir ihtiyacı gidermiş olacaklarını vurgulayan Kahraman, "15 Temmuz darbe gecesinde o eksikliği gördük. Aşağıda toplantı yeri, su deposu, jeneratör, hiç bir şey yok. Yeni binada aşağısı sığınak olacak, üstü otopark ve onun üstünde de katlar olacak." diye konuştu.TBMM Başkanı Kahraman, Meclis Ana Binasında yapılan tadilat çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kahraman, şunları belirtti:"Meclis Ana Binasını yapan Avusturyalı Mimar Holzmeister'in projesinde, Genel Kurul Salonunun sağında ve solunda yer alan her iki kulis de eşittir. Ancak duvar örülerek ve ışıklar kesilerek bir taraf karanlık bir vaziyette idi. O duvarları kaldırdık, düzledik, geniş ve ışıklı bir mekan haline geldi. İçeriye başka dokunmayacağız, Genel Kurul Salonu aynen kalacak. Bazı teknik eklentiler yapacağız tabi. Ümit ediyorum ki böylece Türkiyemize uygun, milli iradenin tecelligahı olan yere uygun, bizim göğsümüzü kabartacak bir bina ortaya çıkmış olacak."İsmail Kahraman, "Bombalamanın Meclis'e verdiği maddi zarar ortaya çıktı mı?" sorusuna, şu cevabı verdi:"Onun araştırması yapılıyor ama maddenin karşılığı olur, onun verdiği manevi zarar çok daha mühimdir. Düşünelim, 15 Temmuz gecesi darbe tahakkuk etti, 16 Temmuzu düşünebiliyor musunuz? Felaket. Cenabı Hak, yardım etti; Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara çağırması, vatandaşlarımızın bunu benimseyerek meydanları doldurması, milletin 'darbeye hayır, demokrasiye evet' demesi Türkiye'ye büyük bir badire atlattı. Milletin, parti farkı olmaksızın ortaya koyduğu bütünlük ve beraberlik, bundan sonraki darbe düşüncelerini de ortadan kaldırdı. Benim şahsi kanaatimdir, inancımdır ve ümit ediyorum; bundan sonra darbe yok. Maddi tarafı önemli değil ama manevi tarafı çok mühim. Hepimizi üzdü, fakat kısa zamanda toplum bunu atlattı. Çünkü, özümsediği bir demokrasi var. Demokrasi esaslarına uygun hareket eden bir hukuk devleti olarak inşallah Türkiye yoluna devam edecek.""İkinci kalkışma olacağına yönelik" iddialar anımsatılarak, böyle bir girişimin olup olmayacağı sorusu üzerine de Kahraman, "Ne münasebet. Bu sadece, neticeye ulaşamayan odakların, telaş meydana getirme çabasıdır. Bu, mümkün değildir; akla dahi gelmez; olamaz, olmayacaktır. Bitti o iş. Darbe tarihe karıştı, 16 Temmuz 2016 itibariyle bundan sonra Türkiye'de darbe yok. Eski günleri bilen bir insanım. Onlar hep söylentidir. Toplumu yanlışa sürüklemektir, gücünü ve moralini bozmaktır ama toplum bunlara asla itibar etmeyecektir." yanıtını verdi.TBMM Başkanı Kahraman, "Yeni bina ne zaman tamamlanır?" sorusunu, "Çalışmaları en seri şekilde götüreceğiz. Blokların yıkımı çok seri yürüdü, inşaat da aynen öyle olacaktır." şeklinde yanıtladı."Muhalefet kulisindeki Atatürk tablosunun kaldırıldığı" iddiasına yönelik haberlerin anımsatılması üzerine ise İsmail Kahraman, "Bunlar spekülasyon, gerçeği ve mesnedi olmayan beyanlar. Bu tür beyanların olmaması lazım ama söylenti, yazık." diye konuştu.Kahraman, Atatürk'ün bu portresinin, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a hediye ettiği halı portresi olduğunu belirterek, bu portreyi, Meclis Başkanlarına gelen hediyelerin sergileneceği, muhalefet kulisinin girişinde müze olarak kullanılacak bölümde duvara asacaklarını bildirdi."Abdülhamid'in resmi asıldı" iddialarının ise doğru olmadığını ifade eden Kahraman, "Hiç bir yerde yok, bu iddianın aslı ve astarı yok. Ne diyorsunuz, asparagas... ama bu, süper asparagas." dedi.TBMM Başkanı Kahraman, muhalefet kulisindeki yüksek bölümün, locanın, zamanında sergileme için yapıldığını ifade ederek, kulisi daraltan bu alanın, diğer bölümle eşit seviyeye getirildiğini bildirdi.