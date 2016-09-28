İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 37 köy korucubaşı ile gerçekleştiren toplantıda alınan tarihi kararların PKK'lıların belini kırdığını belirten Güneydoğu Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Seydoş Karadağ, "Korucular Daire Başkanlığı'nın kurulması ve korucuların statüsünün iyileştirilecek olması örgütü rahatsız etti. Bundan böyle terör örgütü PKK ile mücadelede yeni dönem başladı" dedi.

Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Seydoş Karadağ, toplantıda alınan kararların terör örgütü PKK'nın içindeki yansımasını ve terörle mücadelenin yeni dönem kodlarını Sabah'a anlattı:

TAM SAHA PRES YAPILACAK: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığımız toplantıda bölgeyi değerlendirdik ve taleplerimizi ilettik. Toplantıda alınan kararlar terör örgütü PKK ile mücadelenin yeni dönem kodlarını oluşturdu. Bundan böyle terör örgütü PKK ile mücadelede yeni dönem başladı. Hedefte kısa sürede Türkiye gündeminden terör örgütü PKK'yı çıkarmak var. Terör örgütüne karşı tam saha pres yapacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Geçmiş dönemde kaç defa örgüt bitme noktasına geldi, ara verildi. Örgütü tam köprü pozisyonuna getirip tuş edecekken düdük çaldı ve kalkın yeniden başlayın dendi. Artık bu dönem bitti. Örgütün kökü kazınıncaya kadar müdahale etme dönemi başladı.

HAİN PLANLARI BOZULACAK: Terör örgütü PKK ve siyasi uzantılarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) giderek 'devlet Kürtlere baskı yapıyor' şeklindeki yalan yanlış tezlerini Kürt olan ve devletine hizmet eden korucular çürütecek. Bu nedenle korucuların terörle mücadelede daha etkin olması kararlaştırıldı. Korucularımız bu bölgede aktif rol aldıkça örgütün işi zorlaşıyor. Kürt kökenli korucularımız bölgedeki Kürt halkını terör örgütü PKK'nın zulmünden korurken, kendini Kürt olarak tanımlayan terör örgütü PKK üyeleri ise kandan, zulümden ve hainlikten besleniyor. Korucularımızın Kürt kökenli olması onların hain plan ve hamlelerini de engelliyor.

ÖRGÜT KORUCULARIN GÜÇLENMESİNDİ İSTEMİYOR: 30 yıldır bağlı bulunduğumuz bir birim yoktu. Kurulan 'Korucular Daire Başkanlığı' ve statümüzün iyileştirilecek olması bizim elimizi daha da kuvvetlendirdi. Terör örgütü korucuların statüsünün iyileştirilmesinden büyük rahatsızlık duydu. Alınan bu kararların terörle mücadelede kısa sürede fark edilebilir sonuçları olacak. Terör örgütü biz güçlendikçe bize yöneliyor. Kısa zamanda çok sayıda şehit verdik. Örgüt bizi devlete hizmetten vazgeçirmeye, yıldırmaya çalışıyor. Ama bilmiyorlar ki biz bu yola baş koyduk.

HİZMETLERİ CANSİPARANE SÜRDÜRECEĞİZ: Korucularımız örgüt mensuplarıyla mücadelede aktif şekilde yer alıyor. Güvenlik güçlerine ciddi anlamda destek veriyor. Terör bitinceye kadar da devlet için hizmetlerimizi cansiparane sürdüreceğiz. Örgüt afallamış durumdayken daha modernize bir tim kurulmasına ve bölgede asker-korucu işbirliğini artırmaya ihtiyacımız vardı. Toplantıda bunu gündeme getirdik. Genç korucuları sahaya süreceğiz, tecrübeli korucularımızla merkezden onları yönlendireceğiz. (Sabah)