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İşsiz babanın 3’üz talebi

İşsiz babanın 3’üz talebi
Batman'da, Recep ve Birgül Görnü çifti 4'üncü bebeklerini doğurmak için özel bir hastaneye gitti. Sezaryenle gerçekleşen doğumda çiftin üçüz bebekleri dünyaya geldi. İşsiz olan ve kirada oturduklarını belirten baba Recep Görnü, bir bebek beklerken, üçüzlerinin olduğunu belirterek, çocuklara nasıl bakacağını karar kara düşündüğünü anlattı. Yetkililerden bir iş istedi. Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının ise iyi olduğunu ifade edildi.
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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