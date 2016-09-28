  1. 30 yılda örülen ihanet ağı!
  2. Kanlı mendil

lara 50 bin lira

İmamlara 50 bin lira maaş
İzmir'de yürütülen bir başka soruşturmada ise 'nün muhasebe kayıtlarına ulaşıldı. Örgütün şirket gibi yönetildiği ortaya çıktı! FETÖ'nün "Ege bölge ı" olan Bekir Baz'ın şirketin genel müdürü sıfatıyla anıldığı belirlendi. İl ve eyalet imamlarının 20 ila 50 bin lira arasında maaş aldıkları ortaya çıktı. İlçe imamlarının da 12 bin aldıkları tespit edildi.

FATİH ŞENDİL
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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