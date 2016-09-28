Hiç estetik değil!

İstanbul Aile Mahkemesi sıra dışı bir boşanma davasına sahne oldu! İki çocuk annesi Dermatolog D.D., 15 yıllık kocası olan Estetik Cerrahı eşi A.D.'ye boşanma davası açtı. Dosyayı inceleyen heyet tarafları duruşmaya çağırdı. Mahkemede iki doktor kozlarını paylaştı. Buna göre; D.D., eşinin aynı odada kalmadığını ve cinsel ilişkiye girmek istemeyip ruhen kendisinden koptuğunu söyledi. Eşini takibe alan dermatolog kadın ise kocasının N.C. adlı spikerle yasak aşk yaşadığını öğrendi. A.D., eşine "Sendenboşanacağım. N.C. bir sebepdeğil bir sonuç" dedi. D.D., zina nedeniyle küçük düştüğünü gerekçe göstererek 800 bin liralık tazminat davası açtı. Kendi ve iki çocuğu içinse aylık 11 bin lira nafaka istedi.
TEKRAR TAZMİNAT İSTEDİ
Davaya cevap veren A.D.'nin avukatı, dermatoloğun müvekkiline karşı baskıcı davrandığını, hatta küçük bir çocuğa davranır gibi hesap sorduğunu ve müvekkilinin sürekli olarak alttan alıp susmak zorunda kaldığını anlattı. D.D.'nin baskıcı davranış ve kıskançlıkları sonrası çıkan tartışmalarda müvekkilini cinsel olarak cezalandırdığını ve soğuk davrandığını iddia eden A.D.'nin avukatı iddiaların asılsız olduğunu savundu. Mahkeme karşılıklı atışmaların yaşandığı duruşmada, diğer tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi. D.D. başkabir mahkemede de A.D.'ye 100 bin1 liralık tazminat davası açmıştı.
Davalı koca A.D., avukatı ile dosyayı inceledi. Boşanma davası açan eşinin dilekçeyi asılsız iddialarla doldurduğunu belirterek, "Sürekli tartışma çıkartıp odasını değiştiriyordu, hakaretlere varan sözler kullanıyordu" ifadelerini kullandı.
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