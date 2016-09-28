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Hakimlere Öksüz şoku

Hakimlere Öksüz şoku
Türkiye ismiyle 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra tanıştı. Hava Kuvvetleri İmamı olan Öksüz, 15 Temmuz'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarıldı. 21 dakikada serbest bırakıldı. Bunun üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) düğmeye bastı. Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında soruşturma açıldı. O soruşturma şimdi de kapsamına alındı. Soruşturmada, hakimlerin örgüt bağlantısı, dayanışması, kusuru, ihmali, kastı olup olmadığı araştırılmaya başlandı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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