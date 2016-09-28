Hakimlere Öksüz şoku

Türkiye Adil Öksüz ismiyle 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra tanıştı. Hava Kuvvetleri İmamı olan Öksüz, 15 Temmuz'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarıldı. 21 dakikada serbest bırakıldı. Bunun üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) düğmeye bastı. Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında soruşturma açıldı. O soruşturma şimdi de FETÖ kapsamına alındı. Soruşturmada, hakimlerin örgüt bağlantısı, dayanışması, kusuru, ihmali, kastı olup olmadığı araştırılmaya başlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.