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Hainle 5 yıl

Hainle 5 yıl
Demokrasi şehidi Ömer Halisdemir, darbecilere geçit vermedi. Özel Kuvvetleri hain 'ye teslim etmedi. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir dün oğlu ve darbeci Semih Terzi ile ilgili önemli bir detaydan bahsetti. Baba Halisdemir "Hainler karargahı alınca Türkiye'yi alacaklarını zannettiler. Ancak oğlum izin vermedi. Ömer bu hainle 5 yıl görev yapmış. Ben de komutanından öğrendim" dedi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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