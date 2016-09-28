FETÖ’nün hava raporu

30 YILDA ÖRÜLEN İHANET AĞI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülen FETÖ çatı davası soruşturmasına çok kritik bir rapor daha eklendi. Çarpıcı ayrıntılara yer verilen rapor FETÖ'nün darbe girişiminde üs olarak kullandığı ve firari Adil Öksüz'ün imamlığını yaptığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda oynanan oyunu ortaya koydu. Raporda FETÖ'nün bu kurumda 30 yıl boyunca ne tür hilelerle örgütlendiği, kendinden olmayan vatansever pilotları nasıl tasfiye ettiği anlatıldı. FETÖ'yle bağlantılı öğretmen ve pilotların tecrübesizliğinden son dönemde yaşanan kazalara yer verildi. İşte Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili o tespitler:
KOMUTANLIĞIN İÇİNİ FİŞLEMEYLE BOŞALTTILAR
FETÖ Harp Okuluna kendi öğrencilerini yerleştirdi. Bu öğrenciler ile diğer öğrenciler fişlendi. Fişlenen öğrenciler okulda veya uçuş okulunda yetenek veya akademik yetersizlikle elendi. Elenemeyecek kadar yetenekli pilotların mezuniyet derecesi düşürülerek, nakliye pilotu yapıldı. Kıtada mevcut pilotlar sağlık kurullarında her yıl yapılan muayenelerde kendi hazırladıkları pilotaj sağlık yönergesine göre elendi. Kıtada örgütle bağlantılı olmayan pilotlar, karargah veya geri hizmet statüsüne alınarak istifa veya emekliliğe zorlandı. Dirayetli kurmay personel hakkında twitter ve asılsız mektuplar nedeni ile idari ve adli soruşturma ile terfileri engellendi ve emekliliğe zorlandı. Orta rütbedeki pilotlar casusluk, balyoz gibi kumpas operasyon ve senaryolu haberlerle korkutuldu.
KARAR MEKANİZMALARINI ELE GEÇİRDİLER
Kurum, FETÖ'ye mensup genç, eğitimsiz pilotlar ile bunları eğitecek örgüt mensubu tecrübesiz öğretmen pilotlara kaldı. Uçuşu yönetecek pilotlar, yeterli uçuş tecrübesini kazanamadan soru verilerek Harp Akademisine alındı. Yükselmesi için karargah görevinden, yurt dışı görevlerine atandı. Uçuştan ayrı kalmaları nedeniyle filo uçuş görevlerine geri döndüklerinde uçuş tecrübesizliği nedeniyle hem uçuş hem de planlama ve idari hatalar yaptılar. 'Pilot ve öğretmen ihtiyacı var' diye eğitim süresi dünya standartlarından aşağıya çekildi. Hava Kuvvetlerinde karar mekanizmaları ele geçirildikten sonra eğitim ve uçuş standartları ile ilgili tüm yönerge ve yönetmelikleri FETÖ'nün lehine olacak şekilde değiştirdiler. Tecrübe ve kalitesi düşen ekibin zafiyetini örtmek için daha önce icra edilen Anadolu Kartalı ve yurt dışı tatbikatlarını devam ettirmeye çalıştılar. Örgüt, Personel Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Adli Müşavirlik, İstihbarat Başkanlığı, Harp Okulu ve Askeri Lise, Harp Akademileri, Uçuş Okulu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı ve Uçucu Personelin periyodik muayenelerinin yapıldığı hastanelerin doktor kadrolarını ele geçirdi.
KAZALAR ÖRTBAS EDİLDİ
Tüm bunların sonucunda Hava Kuvvetlerinde eğitim veren öğretmen ve pilotların tecrübesizliği sonucunda 2 yılda 9 ayrı uçak kazasının meydana geldiği bundan 10 uçağın etkilendiği belirtildi. 4 Adet F-4 ile 6 adet F-16 uçağın karıştığı kaza sonucunda 7 pilotun şehit düştüğü anlatıldı. "Pilot ve bakım ekibinin eğitimsizliği ve tecrübesizliği, uçakların bakımının iyi yapılmaması, yönetici hatası ve denetleme eksikliği" nedeniyle yaşanan kazalar için FETÖ'nün farklı mazeretler uydurduğu vurgulandı. Dosyaya giren raporun sonuç bölümünde ise, "Tüm kaza kırım inceleme analizlerinin Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılması gerekmektedir" denildi.
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