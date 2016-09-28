FETÖ’den kurtulalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’ı kabul etti... Johnson, “FETÖ ile mücadele önemli. Türkiye, FETÖ üyelerini tespit etmemizi ve onlardan kurtulmamız istedi. Bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi...
Londra eski Belediye Başkanı ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, dün Ankara'da önemli temaslarda bulundu. CumhurbaşkanıErdoğan ve Başbakan Yıldırım da Johnson'ı kabul etti. Johnson, daha sonra CumhurbaşkanıErdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü. Erdoğan, Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz mektubunun replikasını Johnson'a hediye etti. Johnson, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı:
DAEŞ ve PKK'yla olan mücadelede ortak pozisyona sahibiz. Türkiye dünyanın güvenliği açısından çok merkezi öneme sahip. Kıbrıs'taki çözüm sürecinden bahsettik. Her iki taraf da liderlik gösteriyor. İyimser bir şekilde bu yolda ilerleyeceğiz.
Gülenizim ve onların davranış şekli aslında Birleşik Krallık'ta bizim yeni karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. BİZ Türkiye'deki meslektaşlarımızdan bu örgütün ne olduğuyla ilgili bilgiler alıyoruz. 15 Temmuz'da olanlar gerçekten çok şiddet içerikliydi. Son derece gizlice yapılmış bir şeydi.
Bunun sonuçlarına çok ciddi şekilde bakmamız gerekiyor. Gülen örgütünün ülkemizde yaratabileceği sonuçlarla ilgili olarak çok ciddi davranmamız gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'deki otoriteler de desteğimizi istediler. Bu hareketle bağlantılı olan unsurları tespit etmemizi ve onlardan kurtulmamız istediler. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız.
Atalarım buradan. Büyük amcam, zannediyorum sizin yaptığınız işi yapıyordu. Kuzenim de aynı şekilde, bu bakanlıktaydı. Burada ailemin bir tarihi var. Burada olmak benim için çok güzel.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.