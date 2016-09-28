Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holdinge yönelik soruşturma kapsamında, holdingin Bağcılar'daki Teker İş Merkezinde duvar içinde tespit edilen gizli bölmede bulunan Kimse Yok Mu Derneğine ait 40 terabaytlık sunucudan kopyalanan materyallerin incelenmesi sürüyor.

Emniyet yetkililerince rapor haline getirilen dijital materyallerde, derneğin FETÖ/PDY ile ilişkisini ortaya koyan ilginç detaylara ulaşıldı.

Dijital verilerde ortaya çıkan ve dikkat çeken bir belgede, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in bazı kitaplarından hazırlanan test soruları bulundu.

Örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde yükselmek isteyenler için hazırlandığı öne sürülen testlerde, FETÖ/PDY lideri Gülen'le ilgili farklı soruların yer alması dikkati çekti.



ÜÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

"Kastamonu Lahikası" ve "Asrın Getirdiği Tereddütler 1" başlığıyla hazırlanan test sorularının giriş sayfasında "dikkat" yazısının altında 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü yönünde uyarı yapıldığı görülüyor.



Yine test kitapçığının giriş sayfasında, sınava gireceklere ad ve soyadlarını optik forma kodlamaları uyarısının yapıldığı, "Kastamonu Lahikası" bölümünden 35 soru, "Asrın Getirdiği Tereddütler" bölümden de 25 soru olmak üzere toplam 60 soru bulunduğu yönünde bilgiler yer alıyor.



Sınav süresinin 60 dakika olarak belirlendiği görülen kitapçıkta, ilk 30 sorunun optik formda Türkçe bölümüne, ikinci 30 sorunun da matematik bölümüne kodlanacağı ifade ediliyor.





'HİZMETİN KERAMETLERİ' SORULMUŞ"

"Kastamonu Lahikası" kitabına ilişkin hazırlanan testte ise "Aşağıdakilerden hangisi hizmetin kerametlerindendir?" sorusu yer alıyor.



Cevap şıkları arasında da "Hizmete manileri bertaraf eder", "Sadıkane hizmet edenlere maişet sıkıntısı çektirmez", "Hadimlere fütur gelirse şefkat tokatlarıyla ikaz eder" ve "hepsi" seçeneklerinin bulunduğu görülüyor.



"Asrın Getirdiği Tereddütler" kitabına ilişkin hazırlanan testte de "Asrın Getirdiği Tereddütler kitabının 'Tereddütler üzerine' adlı ön sözünü kim yazmıştır?" şeklinde bir sorunun cevap şıkları arasında ise "Fetullah Gülen Hocaefendi", "Hekimoğlu İsmail", "Ali Ünal" ve "Safet Senih" yer alıyor.



Yine incelenen dijital verilerde FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in "Yenilenme Cehdi" adlı kitabına ilişkin de sınav soruları hazırlandığı tespit edildi. "İslam tarihinde nifak şebekesinin menşesi hangi kültüre dayanır?" sorusunun cevap şıklarında "Yunan kültürü", "Bizans kültürü", "Pers kültürü" ve "Roma kültürü" şıkları bulunuyor.



Emniyet tarafından hazırlanan raporda, söz konusu belgenin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü liderinin görüşlerinin sorulduğu sınava ait sorular olduğu, bu sorulara bakıldığında dini bilgilere dayalı olduğu izlenimi ile birlikte Gülen'e dini bir otorite izlenimi verilmeye çalışıldığı yönünde değerlendirme yapıldığı görüldü.



ÖRGÜT İLE İLGİLİ HABERLERİ DERLEMİŞLER

Dijital verilerde Kimse Yok Mu Derneğinin çeşitli yardım kampanyalarına ilişkin hazırladığı çok sayıda basın bülteninin bulunduğu, özellikle birçok bülten altına da Fetullah Gülen'in de söz konusu kampanyaya bağışta bulunduğuna ilişkin bilgilerin yazıldığı tespit edildi.



Kimse Yok mu Derneği ile FETÖ/PDY örgütünün birlikte anıldığı vurgulanan emniyet raporunda, dernekte çalışanların alacakları ücrete kadar Gülen'e sorulduğu, yine Gülen'in örgüt mensuplarını motive edebilmek amacıyla yüksek meblağlarda yardım yaptığı söylenerek, örgüte finans sağlamak amacıyla dini duyguların istismar edildiği, bu şekilde de kampanyalara katılımın artmasının sağlandığı iddia edildi.



Değerlendirme raporunda, dijital veriler arasında terör örgütü, örgüt elebaşısı ve örgüt yöneticileri ile ilgili haberlerin derlendiği, ayrıca Gülen'in sohbet adı altındaki konuşmalarının toplandığı, bu tespit edilen belgelerin de FETÖ/PDY ile Kimse Yok Mu Derneği arasında organik bağ bulunduğunu gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.