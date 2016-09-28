  1. Terör örgütü PKK'nın çöküşü telsize yansıdı

FETÖ'cü ’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Teröristbaşı Gülen’in sosyal medyadaki tetikçisi Fuat Avni Twitter hesabını yöneten  ABD’de bu kez bir restaurantta görüntülendi. Yanında ise kapatılan FETÖ'cü Zaman ve Bugün gazetelerinin eski yazarı 'ın olduğu görüldü.

FETÖcü Fuat Avni’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Servisi'nin deşifre ettiği Twitter hesabının yöneticisi 'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. New Jersey eyaletinin Paterson bölgesinde Toros Restaurant isimli bir Türk lokantasında görüntülenen Aydoğan Vatandaş'ın yanında ise Eski Zaman ve Bugün gazetesi yazarı ve bir bölge imamı da dikkat çekiyor.

O DA ABD'YE KAÇMIŞ!
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Nuh Gönültaş'ın bu görüntülerden ABD'ye kaçtığı anlaşılıyor. Restaurant'da başbaşa yemek yiyen FETÖ'nün bu üç önemli isminin sık sık biraraya geldiği öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 17:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar