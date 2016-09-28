Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Servisi'nin deşifre ettiği Fuat Avni Twitter hesabının yöneticisi Aydoğan Vatandaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. New Jersey eyaletinin Paterson bölgesinde Toros Restaurant isimli bir Türk lokantasında görüntülenen Aydoğan Vatandaş'ın yanında ise Eski Zaman ve Bugün gazetesi yazarı Nuh Gönültaş ve bir bölge imamı da dikkat çekiyor.

O DA ABD'YE KAÇMIŞ!

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Nuh Gönültaş'ın bu görüntülerden ABD'ye kaçtığı anlaşılıyor. Restaurant'da başbaşa yemek yiyen FETÖ'nün bu üç önemli isminin sık sık biraraya geldiği öğrenildi.