YPG’ye açıktan silah veren, DAEŞ’in ilerlemesi için Esad rejimini vuran ABD’nin son foyası da ortaya çıktı. Alman Focus dergisine konuşan Abu al-Ezz kod adlı El-Nusra komutanı, ABD’nin kendilerine aracısız ve ücretsiz olarak silah verdiğini açıkladı
Afganistan ve Irak'a "Demokrasi götürme" bahanesiyle giren ve arkasında yüzbinlerce ölü, milyonlarca evsiz ile mülteci ve demokrasiden uzak kaotik bir düzen bırakan ABD son kanlı planını Suriye'de uygulamaya devam ediyor. Esad rejiminin başlattığı iç savaş sonrası bölgeyi kaosa sürükleyen ABD, Irak içinde DAEŞ'in doğmasına olanak tanımış, sonrasında da hem bu teröristlere silah göndermiş hem de DAEŞ'in yolunu açmak için kritik bombalamalarda bulunmuştu. Diğer taraftan bölgedeki öteki terörist yapı YPG'ye açıktan destek sağlayan ABD, bu oluşuma ise silah vermekle kalmazken askerlerini de YPG saflarına yollamıştı. ABD'ninson kanlı oyunu ise Almanmedyasına yansıdı.
FÜZELER İLK SIRADA
El Kaide'den ayrılarak adını Fetih el Şam olarak değiştiren ve Washington yönetimi tarafından terörist olarak nitelendirilen ElNusra örgütü, ABD'nin kendilerine başta BGM-71 TOW tanksavar füzeler olmak üzere çok sayıda silah gönderdiğini duyurdu. Haftalık Alman dergisi Focus'tan Jürgen Todenhöfer'a konuşan Abu al-Ezz kod adlı örgüt komutanı; silahların ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen El Nusra'ya verilmesine herhangi bir örgütün aracılık edip etmediği sorusuna, "Füzeler, doğrudan bize verildi. Amerikalılar bizim yanımızda" cevabını verdi. El Nusra komutanı, Esad ve hükümeti kastederek, "Rejim devrilene kadar savaşacağız" diye konuştu.
* TANKSAVARLAR AMERİKA'DAN
* DAEŞ'E SİLAH VERDİ! ABD, BGM- 71 TOW adlı tanksavarları hem DAEŞ'e, hem El Nusra'ya hem de YPG'ye gönderiyor.
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