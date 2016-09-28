  1. Şehit ocağı
  2. Kalfatlı Boris Johnson

EL-USA

’ye açıktan veren, ’in ilerlemesi için Esad rejimini vuran ’nin son foyası da ortaya çıktı. Alman Focus dergisine konuşan Abu al-Ezz kod adlı El-Nusra komutanı, ABD’nin kendilerine aracısız ve ücretsiz olarak silah verdiğini açıkladı

EL-USA
Afganistan ve Irak'a "Demokrasi götürme" bahanesiyle giren ve arkasında yüzbinlerce ölü, milyonlarca evsiz ile mülteci ve demokrasiden uzak kaotik bir düzen bırakan son kanlı planını Suriye'de uygulamaya devam ediyor. Esad rejiminin başlattığı iç savaş sonrası bölgeyi kaosa sürükleyen ABD, Irak içinde 'in doğmasına olanak tanımış, sonrasında da hem bu teröristlere göndermiş hem de DAEŞ'in yolunu açmak için kritik bombalamalarda bulunmuştu. Diğer taraftan bölgedeki öteki terörist yapı 'ye açıktan destek sağlayan ABD, bu oluşuma ise silah vermekle kalmazken askerlerini de YPG saflarına yollamıştı. ABD'nin son kanlı oyunu ise Alman medyasına yansıdı.

FÜZELER İLK SIRADA
El Kaide'den ayrılarak adını Fetih el Şam olarak değiştiren ve Washington yönetimi tarafından terörist olarak nitelendirilen El Nusra örgütü, ABD'nin kendilerine başta BGM-71 TOW tanksavar füzeler olmak üzere çok sayıda silah gönderdiğini duyurdu. Haftalık Alman dergisi Focus'tan Jürgen Todenhöfer'a konuşan Abu al-Ezz kod adlı örgüt komutanı; silahların ABD, Rusya ve Birleşmiş Milletler tarafından olarak kabul edilen 'ya verilmesine herhangi bir örgütün aracılık edip etmediği sorusuna, "Füzeler, doğrudan bize verildi. Amerikalılar bizim yanımızda" cevabını verdi. El Nusra komutanı, Esad ve hükümeti kastederek, "Rejim devrilene kadar savaşacağız" diye konuştu.


* TANKSAVARLAR AMERİKA'DAN


* DAEŞ'E SİLAH VERDİ!
ABD, BGM- 71 TOW adlı tanksavarları hem DAEŞ'e, hem El Nusra'ya hem de YPG'ye gönderiyor.


* YPG'YE ASKER GÖNDERDİ









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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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