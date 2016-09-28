  1. Öldüren diyet!
  2. Kanlı baskın

Doktor vahşet

, kedisini öldüren köpeği bıçakladı. Vahşete tepki yağdı. Ünlü doktorun meslekten atılması için kampanya başlatıldı

Doktor vahşet
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Nörolog Prof. Dr. Macit Selekler, medyatik bir isimdi. Sık sık televizyona çıkıp, sağlık konusunda bilgiler verdi. Türkiye'nin yakından tanıdığı o doktor, bir köpeği katlederek herkesi şaşkına çevirdi. Kedisi sokak leri tarafından öldürülen Selekler, eline aldığı bıçakla dışarı fırlayıp, karşısına çıkan ilk sokak köpeğini katletti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından hayvanseverler harekete geçti. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Ünlü profesörün meslekten atılması için imza kampanyası düzenlendi.

Vatandaşlar sosyal medyada köpek katili doktora tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:
Bu resmen cinayet!
♦ Doktor bu ne! Masum bir hayvana nasıl kıydın?
Sen bir canisin, cezanı çekmelisin.
♦ Doktor olmuş, insan olamamış.
"Okumak cehaleti alır, eşeklik baki kalır" tezine bir örnek daha...
♦ Canımız kimlere emanet.
♦ Ruh hastası.
Bu adam meslekten atılmalı.
♦ Vahşet Uzmanı ...
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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