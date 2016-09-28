Doktor vahşet

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Nörolog Prof. Dr. Macit Selekler, medyatik bir isimdi. Sık sık televizyona çıkıp, sağlık konusunda bilgiler verdi. Türkiye'nin yakından tanıdığı o doktor, bir köpeği katlederek herkesi şaşkına çevirdi. Kedisi sokak köpekleri tarafından öldürülen Selekler, eline aldığı bıçakla dışarı fırlayıp, karşısına çıkan ilk sokak köpeğini katletti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından hayvanseverler harekete geçti. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Ünlü profesörün meslekten atılması için imza kampanyası düzenlendi.
Vatandaşlar sosyal medyada köpek katili doktora tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:
♦ Bu resmen cinayet!
♦ Doktor bu ne! Masum bir hayvana nasıl kıydın?
♦ Sen bir canisin,cezanı çekmelisin.
♦ Doktor olmuş, insan olamamış.
♦ "Okumak cehaleti alır,eşeklik baki kalır" tezinebir örnek daha...
♦ Canımız kimlere emanet.
♦ Ruh hastası.
♦ Bu adammeslekten atılmalı.
♦ Vahşet Uzmanı Prof. Dr. Macit Selekler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.