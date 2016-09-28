Canlı mucize!

Niğdeli böbrekhastası KemalGültekin, doktorların 'En fazla 6 ay yaşar'demelerine rağmen 30 yıldır bu hastalıklamücadele etmeye devam ediyor. Adana'dahayatını sürdüren Gültekin (62) organ nakliolamadığı için diyalize mahkum yaşıyor. 10Temmuz 1986'da diyalize girmeye başlayanKemal Gültekin, sonrasında geçirdiği çeşitliameliyatlar yüzünden nakil yapılmasınınimkansız olduğunu belirtiyor. Haftanın 3günü diyalize giren yaşlı adam, Türkiye'dekendisi gibi diyaliz ile uzun süre yaşayanhasta olmadığını belirterek, uzun yaşamanınsırrını şöyle anlatıyor:
'KEDERİ SİGARAYI BIRAKTIM'
"İçtiğim suya ve yediklerime dikkat ediyorum ama en önemlisi moral. Namazımı kılarım ama ağıt olan yeregitmem, acı olan yerden uzak dururum. Cenazeye gitmemeye çalışırım. Bu hastalıkta uzun yaşamanın sırrı, gamdan kederden uzak durmak. Türk Halk Müziği dinlerim. Eve her türlü meyve-sebzeyi alırım ama fazla yemem. Sigarayı bıraktım çok şüküryılbaşından bu yana. Ama çay tiryakisiyim, biraz demli içiyorum nikotin almak için. Sigarayı bırakmamda çayın olumlu etkisi oldu."
En büyük destekçisinin eşi Şerife olduğunu söyleyen Kemal Gültekin, bir anısını ise şöyle anlattı: "Dr. Tanzer Ölçer diyalize ilk başladığımda 6 ay yaşayacağımı söylemişti. Çok et yediğim için 'Kebapçı Kemal' derdi bana. 15 sene hastası oldum. Bir ara sözlerini kendisine hatırlattım. 'Sen utandırdın beni' dedi. Eşimin desteği olmasaydı, bu kadar hayatta kalamazdım."
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