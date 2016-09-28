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Canlı mucize!

’e doktorlar ‘Diyalize bağlı fazla yaşamazsın’ dedi. 6 ay ömür biçti. Ancak yaşlı adam 30 yıldır hayata tutunarak, herkesi şoke etti

Canlı mucize!
Niğdeli Kemal Gültekin, doktorların 'En fazla 6 ay yaşar' demelerine rağmen 30 yıldır bu hastalıkla mücadele etmeye devam ediyor. Adana'da hayatını sürdüren Gültekin (62) organ nakli olamadığı için diyalize mahkum yaşıyor. 10 Temmuz 1986'da diyalize girmeye başlayan , sonrasında geçirdiği çeşitli ameliyatlar yüzünden nakil yapılmasının imkansız olduğunu belirtiyor. Haftanın 3 günü diyalize giren yaşlı adam, Türkiye'de kendisi gibi diyaliz ile uzun süre yaşayan hasta olmadığını belirterek, uzun yaşamanın sırrını şöyle anlatıyor:

'KEDERİ SİGARAYI BIRAKTIM'
"İçtiğim suya ve yediklerime dikkat ediyorum ama en önemlisi moral. Namazımı kılarım ama ağıt olan yere gitmem, acı olan yerden uzak dururum. Cenazeye gitmemeye çalışırım. Bu hastalıkta uzun yaşamanın sırrı, gamdan kederden uzak durmak. Türk Halk Müziği dinlerim. Eve her türlü meyve-sebzeyi alırım ama fazla yemem. Sigarayı bıraktım çok şükür yılbaşından bu yana. Ama çay tiryakisiyim, biraz demli içiyorum nikotin almak için. Sigarayı bırakmamda çayın olumlu etkisi oldu."

En büyük destekçisinin eşi Şerife olduğunu söyleyen Kemal Gültekin, bir anısını ise şöyle anlattı: "Dr. Tanzer Ölçer diyalize ilk başladığımda 6 ay yaşayacağımı söylemişti. Çok et yediğim için 'Kebapçı Kemal' derdi bana. 15 sene hastası oldum. Bir ara sözlerini kendisine hatırlattım. 'Sen utandırdın beni' dedi. Eşimin desteği olmasaydı, bu kadar hayatta kalamazdım."

HAYRETTİN YENEL
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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