ByLock için özel tim

BYLOCK'ÇU VEKİL İDDİASI
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda ByLock sisteminin çözümüne ilişkin yürütülen çalışmalar, bazı milletvekili ve siyasetçilerin bu sisteme girdiğine ilişkin iddialar da gündeme geldi. Toplantıda, "Bununla ilgisi olmayan insanları zan altında bırakılıyor. Gerçeğin ortaya çıkartılması gerekir" değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda, MİT'in ByLock ile ilgili şifrenin çözülmesi ve istihbari çalışmalarının devam ettiği, Ulaştırma Bakanlığı'nda özel bir ekip kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Toplantıda verilen bilgiye göre Bakanlık ekibi şifreli sistemler konusunda başarılı uzmanlardan oluşan ekip, kullanılmadığı halde sistemde görünen telefon numaralarını ayıklayacak. Ortak wi-fi kullanılan alanlar gerçek ByLock kullanıcıları olan ve olmayanlara bakılacak. Toplantıda, Ulaştırma Bakanlığı ekibinin esas amacının ByLock sistemindeki gerçek kullanıcılar ile sistemle ilgisi olmayanları ayırt etmek olduğunun altı çizildi. Sistemle ilgisi olmadığı halde sistemde göründüklerine ilişkin kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunduğuna dikkat çekilerek, "Bu durumlarda geriye doğru veri taraması yapılacak.
NUMARA ÜZERİNDEN TESPİT
ByLock'la ilgisinin olup olmadığı, sistemi kendi tercihi ile kullanıp kullanmadığının saptanabildiği, numaralar üzerinden giderek hangisinin gerçek kullanıcı, hangisinin olmadığının tespitinin mümkün olduğu" bilgisi paylaşıldı. ByLock sistemi ile ilgili mağdurlar yaratılmaması için hem MİT hem de bakanlık ekibinin çalışmalarını hızlandırması benimsendi. ByLock sistemi ile ilgili iki taraftan çalışma yürütülmesi bu konuda yapılan işlemlerin çek edilmesi, yanlış bir karar alınmaması, sistemle ile hiçbir ilişki olmadığı halde bir şekilde buna dahil olanların mağdur edilmemesini sağlayacak.
VEKİLLERE 17-25 ARALIK KRİTERİ
FETÖ'nün başı Fetullah Gülen'i ziyaretleri sırasında çektirdikleri fotoğraflar medyaya yansıyan AK Parti milletvekilleri ile ilgili nasıl bir tavır izleneceğini de netleşti. AK Parti, milletvekilleri için 17-25 Aralık kriteri dikkate alınacak. Ziyaret bu tarihlerden önce gerçekleştiği için vekiller ile ilgili bir şey yapılması düşünülmüyor.
Zübeyde YALÇIN/SABAH
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