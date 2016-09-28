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Babarazzi!

babaları çek-senet işini bıraktı; lüks gece kulüplerine giden işadamlarını gizlice görüntülemeye başladı. Özel hayatının ortaya çıkmasından korkan patronlar ise ne yapacağını şaşırdı kaldı...

Babarazzi!
Yeraltı dünyasının tanınmış ismi Onur Özbizerdik, İstanbul'un gözde eğlence mekanı Reina'da olay çıkardı, tüm gözler mafya babalarının yeni 'haraç' yöntemine çevrildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Adil Serdar Saçan'a saldıran Özbizerdik'in mekanda ünlü bir işadamını tuzağına düşürmeye çalıştığı anlaşıldı. Yakın geçmişte zengin işadamlarını çek ve senet imzalatarak haraca bağlayan babalarının artık liğe soyunması hayret uyandırdı. İstanbul, İzmir ve Ankara emniyetinden alınan bilgilere göre, mafya babaları gece kulüplerine sevgilileri ile eğlenmeye giden işadamlarını tuzağa düşürüp, paparazzi edasıyla görüntülemeye başladı. İddialara göre, mafyanın yeni yöntemi şöyle gerçekleşiyor:

GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR
Gece kulüplerinde bulunan güvenlik görevlileri ve mafyanın adamları, eğlenmeye giden işadamlarını takip ediyor. Zengin işadamı, sevgilisi ya da görülmemesi gereken kişilerle gittiği mekanda, videoya alınıp, fotoğrafı çekiliyor. Daha sonra iyi giyimli mafya elemanları görüntüleri işadamına göstererek kendi belirledikleri miktarda nakit para istiyor. Deşifre edilmekten korkan işadamı çaresiz parayı veriyor.

ŞANTAJ YAPIYORLAR
İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük kentte zaman zaman eskort kızları da kullanarak para sızdıran yeni mafyanın şantajına işadamları boyun eğmek zorunda kalıyor. Emniyet yetkilileri kimse şikayetçi olmadığı için herhangi bir işlem yapamadıklarını belirtiyor.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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