Babarazzi!

Yeraltı dünyasının tanınmış ismi Onur Özbizerdik, İstanbul'un gözde eğlence mekanı Reina'da olay çıkardı,tüm gözler mafya babalarının yeni 'haraç'yöntemine çevrildi. İstanbul OrganizeSuçlarla Mücadele Şube eski MüdürüAdil Serdar Saçan'a saldıran Özbizerdik'in mekanda ünlü bir işadamını tuzağına düşürmeye çalıştığı anlaşıldı. Yakın geçmişte zengin işadamlarını çek ve senet imzalatarak haraca bağlayan mafya babalarının artık paparazziliğe soyunması hayret uyandırdı. İstanbul, İzmirve Ankara emniyetinden alınan bilgilere göre, mafya babaları gece kulüplerine sevgilileriile eğlenmeye giden işadamlarını tuzağadüşürüp, paparazzi edasıyla görüntülemeyebaşladı. İddialara göre, mafyanın yeni yöntemi şöyle gerçekleşiyor:
GİZLİCE FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR
Gece kulüplerinde bulunan güvenlik görevlileri ve mafyanın adamları, eğlenmeye giden işadamlarını takip ediyor. Zenginişadamı, sevgilisi ya da görülmemesigereken kişilerle gittiği mekanda,videoya alınıp, fotoğrafı çekiliyor. Daha sonra iyi giyimli mafya elemanları görüntüleri işadamına göstererek kendi belirledikleri miktarda nakit para istiyor. Deşifre edilmekten korkan işadamı çaresiz parayı veriyor.
ŞANTAJ YAPIYORLAR
İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük kentte zaman zaman eskort kızları da kullanarak para sızdıran yeni mafyanın şantajına işadamları boyun eğmek zorunda kalıyor. Emniyet yetkilileri kimse şikayetçi olmadığı için herhangi bir işlem yapamadıklarını belirtiyor.
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