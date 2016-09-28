Almanlara tepki

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ve heyetle birlikte gelen Alman siyasetçiler ve STK ile medya temsilcilerini kabul etti. Başbakan Yıldırım, heyette bulunan Alman temsilcilere FETÖ'nün insanların ölümüne sebep olmasına rağmen Alman yazılı ve görsel medyasında kendine yer bulamadığını, bu durumun Türk milletini ciddi derecede rencide ettiğini söyledi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım zaman zaman yanlış anlaşılmalar olsa da müttefik iki ülke arasında olumlu bir ilişki seyrettiğini belirtti.
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