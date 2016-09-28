Adil Öksüz MİT elemanı değil

15 temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Akıncılar Üssü'nde yakalanan ancak skandal bir şekilde 21 dakika içerisinde serbest bırakılan FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Katıldığı tv programında konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi getirene getireni araştırması gerekir. Ana muhalefet liderleri de dahil herkesin kendisine gelen bilgileri teyit etmesi lazım" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adil Öksüz'ün MİT ajanı olmadığını, bu iddianın FETÖ'nün propagandası olduğunu söyledi.

"MİT AJANI FALAN DEĞİL"

NTV yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bozdağ, "Adil Öksüz MİT ajanı falan değil. Bu bir akıl karıştırma, FETÖ'nün Türkiye kamuoyuna sunduğu bir propagandadır" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi gittiği iddiasıyla ilgili ise Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi getirene getireni araştırması gerekir. Ana muhalefet liderleri de dahil herkesin kendisine gelen bilgileri teyit etmesi lazım" diye konuştu.