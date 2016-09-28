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35 asker 'den gözaltına alındı

'ta 'nün darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 35 asker gözaltına alındı.

35 asker FETÖden gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığında arama yaptı.

Ekipler, bu aramalar ve daha önce gözaltına alınan zanlıların ifadeleri doğrultusunda, söz konusu komutanlıkta görevli 35 askeri personeli daha gözaltına aldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu kişilerin dışında kentte gözaltına alınan 15 askeri personelin de halen emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 18:56
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