30 yılda örülen ihanet ağı!

ÖĞRENCİLERE SADAKAT TESTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılı raporu, firari Adil Öksüz'ün imamlığını yaptığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 yıldır oynanan oyunu ortaya koydu. İşte o rapordan kritik tespitler:
FETÖ, Harp Okulu'na kendi öğrencilerini yerleştirdi. Bu öğrenciler ile diğer öğrenciler fişlendi. Fişlenen öğrenciler de akademik yetersizlik gibi bahanelerle elendi. Elenemeyecek kadar yetenekli pilotların mezuniyet derecesi düşürülerek, nakliye pilotu yapıldı. Kıtada mevcut pilotlar sağlık kurullarında her yıl yapılan muayenelerde, kendi hazırladıkları pilotaj sağlık yönergesine göre elendi.
Kıtada örgütle bağlantılı olmayan pilotlar, karargâh veya geri hizmet statüsüne alınarak istifa veya emekliliğe zorlandı. Dirayetli kurmay personel hakkında sosyal medya ve asılsız mektuplar yoluyla idari ve adli soruşturma açılıp terfileri engellenerek emekliliğe zorlandılar. Orta rütbedeki pilotlar Casusluk, Balyoz gibi kumpaslarla korkutuldu.
EĞİTİM SÜRESİNİ KISALTTILAR
Kurum, FETÖ'ye mensup genç, eğitimsiz pilotlar ile bunları eğitecek örgüt mensubu tecrübesiz öğretmen pilotlara kaldı. Uçuşu yönetecek pilotlar, yeterli tecrübe kazanamadan soru verilerek Harp Akademisi'ne alındı. Yükselmeleri için karargâh görevinden, yurtdışı görevlerine atandılar. Uçuştan ayrı kalmaları nedeniyle filo uçuş görevlerine geri döndüklerinde uçuş tecrübesizliği nedeniyle hatalar yaptılar.
'Pilot ve öğretmen ihtiyacı var' diye eğitim süresi dünya standartlarından aşağıya çekildi. Hava Kuvvetleri'nde karar mekanizmaları ele geçirildikten sonra eğitim ve uçuş standartları ile ilgili tüm yönerge ve yönetmelikleri FETÖ'nün lehine olacak şekilde değiştirdiler. Tecrübe ve kalitesi düşen ekibin zafiyetini örtmek için daha önce icra edilen Anadolu Kartalı ve yurtdışı tatbikatlarını devam ettirmeye çalıştılar. Örgüt, personelin periyodik muayenelerinin yapıldığı hastanelerin doktor kadrolarını ele geçirdi.
KAZALAR ÖRTBAS EDİLDİ
Tüm bunların sonucunda Hava Kuvvetleri'nde eğitim veren öğretmen ve pilotların tecrübesizliği sonucunda 2 yılda 9 ayrı uçak kazasında 7 pilot şehit oldu. "Pilot ve bakım ekibinin eğitimsizliği ve tecrübesizliği, uçakların bakımının iyi yapılmaması, yönetici hatası ve denetleme eksikliği" nedeniyle yaşanan kazalar için FETÖ'nün farklı mazeretler uydurduğu da raporda vurgulandı. Raporun sonuç bölümünde ise, "Tüm kaza kırım inceleme analizlerinin Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılması gerekmektedir" denildi.
Yüksel TEMEL/SABAH
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