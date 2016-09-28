15 Temmuz soruşturmasında önemli gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz Darbe girişimi ana soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk Davalarıyla ilgili olarak yürütülen kumpas soruşturmaları, 15 Temmuz darbe girişimi ana dosyasına dahil edildi.

SAVCILIK, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA YAZI YAZDI

Soruşturmaların birleştirilmesine karar veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Genelkurmay Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde bir yazı yazdı.

DARBE SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLDÜĞÜ HATIRLATILDI

Savcılık yazısıda, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması mensubu bir kısım askerlerce Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminde bulunulmasına ilişkin soruşurma yürütüldüğü hatırlatıldı. Yazıda, Kapatılan Ceza Muhakemesi Kanunu 250. ve Terörle Mücadele Kanunu 10. Maddesiyle yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ağır Ceza Mahkemelerince Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi isimlerle bilinen ve söz konusu terör örgütüne mensup hakim, savcı ve emniyet mensupları tarafından yapıldığı hususunda şüphe bulunan soruşturma ve kovuşturmalarda terör örgütü mensubu olmayan askerlerin hedef alındığı belirtildi. Yazıda, sahte veya manipüle edilmiş delillere dayanılarak kararlar verildiği ve bu şekilde terör örgütü mensubu olmayan askerlerin silahlı kuvvetlerden çıkarılmaları veya emekliye ayrılmalarının sağlanarak tasfiye edildiği iddialarının olduğunu yazıda kaydedildi.



SAVCILIĞIN GENELKURMAY'A SORDUĞU SORULAR

Savcılık, Genelkurmay Başkanlığı'ndan kayıtlarını inceleyerek şu sorulara cevap vermesini talep etti:

1- CMK 250. ve TMK 10. maddeleriyle yetkili başsavcılıkları ve ağır ceza Mahkemelerince haklarında soruşurma açılan ve kovuşturma yürütülen muvazzaf askerlerin kimlikleri ve adli işlem tarihi itibariyle görevleri nelerdir?

2- Bu kişiler hakkında hangi idari tasarrufların uygulandığı veya emekliye ayrılıp ayrılmadıkları, adli işlem tarihinden sonra vekaleten veya asaleten bu şahısların mevcut görevlerine hangi askerler atandı?

3- Atanan askerlerin darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle görevleri nelerdir?

4- Darbe girişimine iştirak ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise meslek safahatlari nedir?

Savcılık söz konusu yazısının sonunda, bu hususlar hakkında hazırlanacak raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi. Öte yandan savcılığın, Balyoz Davası, Ergenekon ve Askeri Casusluk Davaları'nın darbenin ön hazırlığı olarak değerlendirdiği öğrenildi.