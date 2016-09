PKK ve sol örgütlerin yaptığı eylemlere son vermek, asayişi sağlamak amacıyla yapılacak operasyon öncesi vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Tunceli merkez ve 3 ilçeye bağlı 31 bölgede 6 ay boyunca askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Konu ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemektedir. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmaktadır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Tunceli Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 29.08.2016 tarihli ve 2016/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01 Eylül 2016-01 Mart 2017 tarihleri arasında 31 bölgede geçici askeri güvenlik bölgesi kararı alınmıştır" denildi.Valilik açıklamasında, askeri güvenlik bölgesi ilan edilen, kent merkezi ve 3 ilçedeki 36 bölge isimleri ise şöyle:"İl merkezinde Koçlu Mahallesi, Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi, Gözlek-Sepertek Deresi, Alacık Mahallesi, Laç Deresi, Hanköy Mahallesi, Tokluk Yayla Evleri, Ahpanos Vadisi, Alacık Bölgesi, Peter Mahallesi, Ovacık İlçesi'nde Karadere, Sal Dersi-Pişkiktaşı Tepe, Sal Deresi-Pişkik Taşı, Karaoğlan Dağı, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Gecidi, Eroğlu Mahallesi, Çambulak yaylası, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbek Taşı, Kızılören Mahallesi Hozat; Kinzir Ormanları, Nazımiye İlçesi'nde Kayalı Tepe, Dokuzkaya, Tavuklu-Doğantaş bölgesi."