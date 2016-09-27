Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği harekatla Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde terör örgütünün barınak olarak kullandığı sığınak ile bir mühimmat deposu içindeki teröristlerle birlikte imha edildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün 21.00-22.00 saatlerinde Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbarat üzerine Hava Kuvvetleri· Komutanlığına ai·t savaş uçakları i·le harekat düzenlendi.
Harekatta, teröristlerin barınak olarak kullandığı toprak altı sığınak ve bir mühi·mmat deposu ateş altına alınarak içindeki teröristlerle birlikte imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
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Bu ruhlarını imanlarını her şeylerini batılı alçaklara kiralayan örgütler ister PKK. İster FTÖ. Rabbim topunuzun belasını versin şer güçleri çekin o pis ellerinizi memleketimin üzerinden.
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